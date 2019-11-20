Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14:30
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RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 ROMA-TERAMO E
LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA
TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA
CASILINA FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA.
DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE
CENTRO..
TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, LE LINEE DEI TRAM 3 E 8 SONO STATE RIPRISTINATE SULL’INTERA
TRATTA.
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma