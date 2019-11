Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14:30

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 ROMA-TERAMO E

LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA

TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA

CASILINA FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA.

DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE

CENTRO..

TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE, LE LINEE DEI TRAM 3 E 8 SONO STATE RIPRISTINATE SULL’INTERA

TRATTA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma