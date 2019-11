Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15:30

RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’

APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. .

DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE

CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE

MACCHI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DI TOR BELLA MONACA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE VIA CASILINA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma