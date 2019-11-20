Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16:30
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RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’
APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. .
DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE
CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE
MACCHI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DI TOR BELLA MONACA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE VIA CASILINA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma