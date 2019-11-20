RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16:30

di - 20 Novembre 2019 - 16:30

Più informazioni su


RIAPERTA LA TANGENZIALE EST  RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA 
DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. 
SUL RACCORDO ANULARE  TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO  DALLO SVINCOLO DELL’
APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. .
DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA  
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE
CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE
MACCHI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO  SU VIA DI TOR BELLA MONACA SI VIAGGIA A RILENTO   TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE VIA CASILINA.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su