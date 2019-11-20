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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17:00

di - 20 Novembre 2019 - 17:00

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SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI  TO DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO   FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA   PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA
FINO A TOR BELLA MONACA.. 
SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO  RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE  AVVENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE.
DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA
  ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO  IN DIREZIONE
CENTRO.. UN TERZO INCIDENTE IN VIA DELLA SORBONA  RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA SILICELLA
RIAPERTA  VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA  TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA
MAGLIANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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