Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TO DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA
FINO A TOR BELLA MONACA..
SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE AVVENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE.
DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE
CENTRO.. UN TERZO INCIDENTE IN VIA DELLA SORBONA RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA SILICELLA
RIAPERTA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA
MAGLIANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma