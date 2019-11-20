Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA
FINO A TOR BELLA MONACA..
.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO
. UN TERZO INCIDENTE IN VIA DELLA SORBONA RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA SILICELLA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma