Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO

PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN

CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA

FINO A TOR BELLA MONACA..

.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.

DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA

ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO

. UN TERZO INCIDENTE IN VIA DELLA SORBONA RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA SILICELLA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma