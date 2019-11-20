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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17:30

di - 20 Novembre 2019 - 17:30

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SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA
FINO A TOR BELLA MONACA.. 
.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO COLOMBO 
. UN  TERZO INCIDENTE  IN VIA DELLA SORBONA  RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’  DELLA ROTATORIA PER VIA SILICELLA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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