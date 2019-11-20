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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18:00

di - 20 Novembre 2019 - 18:00

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SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA
FINO A TOR BELLA MONACA.. 
.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO COLOMBO 
. UN  TERZO INCIDENTE  SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO  RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA  DI VIA MASOLINO DA PANICALE. TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA
ROMA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE
TRAFFICATA ANCHE LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA CRISTOFORO
COLOMBO  A MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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