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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18:30

di - 20 Novembre 2019 - 18:30

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CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA
GREGORIO VII.
SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE   SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI
SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. 
.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO COLOMBO 
. UN  ALTRO INCIENTE  SULLA VIA CASSIA  ALL’ALTEZZA DI VIA FONTE
DELL’AMORE  RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI .
TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA ROMA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DI MALAFEDE TRAFFICATA ANCHE LA STATALE 148 PONTINA   CON
RALLENTAMENTI DA CRISTOFORO COLOMBO A MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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