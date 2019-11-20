Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19:00
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CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA
GREGORIO VII.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI
SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA..
.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO
. UN ALTRO INCIENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA FONTE
DELL’AMORE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI .
TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA ROMA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DI MALAFEDE TRAFFICATA ANCHE LA STATALE 148 PONTINA CON
RALLENTAMENTI DA CRISTOFORO COLOMBO A MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma