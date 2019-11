Traffico Roma del 20-11-2019 ore 20:00

CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI

LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE VATICANO.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO

PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA,

.TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA

ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO

. UN ALTRO INCIENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA FONTE

DELL’AMORE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI . UN TERZO INCIDENTE SU VIA

laurentina all’altezza di via del battaglione s. marco.

TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA ROMA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DI MALAFEDE

) Per rimanere sempre aggiornati su traffico e viabilità in tempo

reale vi invitiamo a seguire il nostro profilo Twitter @LuceverdeRoma e a

visitare la pagina Facebook @LuceverdeRoma

.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma