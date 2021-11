Traffico Roma del 20-11-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione attenzione a due incidenti sul raccordo all’altezza di via Flaminia in carreggiata esterna è in carreggiata interna all’altezza di Ciampino incidente anche sulla via Cassia fuori in accordo con code tra la storta e la Giustiniana in direzione della capitale prudenza poi sulla diramazione Roma Nord dove sono segnalati i banchi di nebbia tra la milano-napoli e Castelnuovo di Porto scarsi gli spostamenti sulle strade di e senza particolari segnalazioni fino alle 12 chiusa la carreggiata del Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto tra via Trionfale e Piazzale Clodio in direzione Clodio i dettagli di queste altre notizie sul sito roma.it verde.it per il momento è tutto da me Porretta Grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

