Traffico Roma del 20-12-2018 ore 07:30

TRAFFICO INTENSO CON CODE SUL TRATTO FINALE DELLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA DI ROMA.

UNA VOLTA RAGGIUNTO IL RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, PER ORA,

IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI VIA CASILINA E

QUELLO DELLA VIA ARDEATINA.

IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO:

IN VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA,

SU VIA CASSIA, DA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

LUNGO LA VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE,

TRAFFICO GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI:

LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO

ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST,

SULLA VIA APPIA, A TRATTI, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE E

SU VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA.

INFINE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,

TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA

SALARIA E VIALE DELLA MOSCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

