Traffico Roma del 20-12-2018 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 7:50

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA

E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE;

CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.

CIRCOLAZIONE INTENSA POI SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA, CON

RALLENTAMENTI E CODE:

SU VIA AURELIA E SU VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,

SU VIA CASSIA, DA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

LUNGO LA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

MEDESIMA SITUAZIONE POI:

LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DAL GRA SINO ALL’ALLACCIAMENTO

ALLA TANGENZIALE EST,

SULLA VIA APPIA, A TRATTI, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE,

SU VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE A VIA DI TORRICOLA E

SU VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E

POI DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.

CODE A TRATTI POI PROPRIO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE-VIA

OSTIENSE DA CASAL PALOCCO A VIA DI MALAFEDE.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE

SINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,

TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA, IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

INFINE IN CENTRO CODE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO DA PONTE SUBLICIO A PONTE

GARIBALDI.

