Traffico Roma del 20-12-2018 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE MOLTO INTENSA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CON
RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: CASAL DEL MARMO/AURELIA, ROMA-
FIUMICINO/VIA DEL MARE E PRENESTINA/TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE ROMA NORD/TIBURTINA, CASILINA/GALLERIA
APPIA.
RALLENTAMENTI E CODE POI SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA:
SU VIA AURELIA E SU VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
SU VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
LUNGO LA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
MEDESIMA SITUAZIONE POI:
LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST,
SULLA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE,
SU VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE A VIA DI TORRICOLA,
SU VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E
POI DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VIA DI ACILIA E POI DAL GRA
ALL’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, DALL’ANSA DEL
TEVERE SINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,
DA VIA TIBURTINA ALLA A24 EPOI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE;
MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, TRA VIA NOMENTANA E
VIA SALARIA.
INFINE IN CENTRO CODE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO E
SU VIALE DEL MURO TORTO, IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma