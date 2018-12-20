Traffico Roma del 20-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO NTENSO E
RALLENTATO:
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE:
TRIONFALE/CASAL DEL MARMO, BOCCEA/AURELIA, PISANA/COLOMBO, E
PRENESTINA/TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE ROMA NORD/TIBURTINA, CASILINA/GALLERIA
APPIA, PONTINA/ROMA-FIUMICINO.
RALLENTATE POI LE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA:
VIA AURELIA DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE EST,
SULLA VIA APPIA, A TRATTI DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE, ANCHE A
CAUSA DI UN INCIDENTE,
SU VIA PONTINA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL GRA ALL’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO,
DALL’ANSA DEL TEVERE SINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DOVE
SI RALLENTA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO E POI SULLA TANGENZIALE EST:
VERSO SAN GIOVANNI: DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIALE DI TOR DI
QUINTO, DA VIA TIBURTINA ALLA A24 E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE;
MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, TRA VIA TIBURTINA E
CORSO DI FRANCIA.
INFINE IN CENTRO CODE SUI LUNGOTEVERE TRA PORTA PORTESE E L’ISOLA TIBERINA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SU VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DI
SAN GREGORIO E VIA CELIO VIBENNA IN DIREZIONE DEL COLOSSEO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma