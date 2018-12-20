Traffico Roma del 20-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO NTENSO E
RALLENTATO:
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE:
AURELIA/LAURENTINA E PRENESTINA/TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE ROMA NORD/TIBURTINA,
CASILINA/LAURENTINA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE E POI
VIA DEL MARE/ROMA-FIUMICINO.
RALLENTATE POI LE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA:
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
VIA NOMENTATA, DA VIA CASAL BOCCONE A PIAZZA SEMPIONE.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA
VIALE P. TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO,
DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DOVE SI RALLENTA
NEL VERSO OPPOSTO PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO E POI SULLA TANGENZIALE EST:
VERSO SAN GIOVANNI: DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIALE DI TOR DI
QUINTO, DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE;
MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, TRA VIA TIBURTINA E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
INFINE IN CENTRO CODE SUI LUNGOTEVERE TRA PORTA PORTESE E L’ISOLA TIBERINA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E POI IN VIA DEL CIRCO MASSIMO, E SU VIA DI SAN
GREGORIO E VIA CELIO VIBENNA IN DIREZIONE DEL COLOSSEO.
ALTRE CODE SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIA DRUSO VERSO SAN
GIOVANNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma