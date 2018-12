Traffico Roma del 20-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO MA E’

ANCORA RALLENTATA:

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA;

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: A TRATTI TRA VIA DEL MARE E CASTEL GIUBILEO.

TRAFFICO MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE VERSO SAN GIOVANNI,

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DI TOR DI QUINTO,

MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, NEI PRESSI DELLA VIA SALARIA.

RALLENTATA POI LA TANGENZIALE EST, DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE

CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SI STA IN CODA POI SU:

VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA DRUSO, VIA CILICIA.

IN CENTRO CODE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO, VIA MARMORATA,

VIA DEL CIRCO MASSIMO, E SU VIA DI SAN GREGORIO E VIA CELIO VIBENNA IN

DIREZIONE DEL COLOSSEO.

INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO,

IN DIREZIONE EUR.

