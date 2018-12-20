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Traffico Roma del 20-12-2018 ore 12:30

di - 20 dicembre 2018 - 12:30

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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 11:20    mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO MA E’
ANCORA RALLENTATA:
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA;
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: A TRATTI TRA VIA DEL MARE E CASTEL GIUBILEO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE VERSO SAN GIOVANNI,
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DI TOR DI QUINTO,
MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, NEI PRESSI DELLA VIA SALARIA.
RALLENTATA POI LA TANGENZIALE EST, DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE
CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SI STA IN CODA POI SU:
VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA DRUSO, VIA CILICIA.
IN CENTRO CODE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO, VIA MARMORATA,
VIA DEL CIRCO MASSIMO, E SU VIA DI SAN GREGORIO E VIA CELIO VIBENNA IN
DIREZIONE DEL COLOSSEO.
INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO,
IN DIREZIONE EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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