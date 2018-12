Traffico Roma del 20-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg

CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA;

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: TRA LA CASSIA VEIENTANA (CASSIA BIS) E

CASTEL GIUBILEO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCORA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA

TANGENZIALE EST: DA VIA NOMENTANA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO LO STADIO

OLIMPICO E

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E DA VIA TIBURTINA

ALL’ACCIAMENTO ALL’A24, VERSO SAN GIOVANNI.

SEMPRE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SI STA IN CODA ANCHE IN:

VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA DRUSO, VIA CILICIA.

IN CENTRO RIAPERTA PIAZZA VENEZIA CHIUSA STAMANI PER UNA MANIFESTAZIONE,

MIGLIORATA DECISAMENTE LA CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.

TRAFFICO INTENSO CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA:

SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DEL GEMELLI E

SU VIA ANASTASIO II.

INFINE CONSUETE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIEZIONE DEL GRA, PER I

NOTI LAVORI IN CORSO.

