Traffico Roma del 20-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 ec
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE PER DIFFICOLTÀ DI
IMMISSIONE SULLA FLAMINIA
POI ANCORA SUL RACCORDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA ROMA NORD
ALLO SV DELLA A24
TRAFFICO CON RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV PER
FIUMICINO E ROMA SUD
TRAFFICO CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LO SV
PER IL RACCORDO ANULARE MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST
PER CHI PROSEGUE IN TANGENZIALE FORTI RALLENTAMENTI VERSO LO STADIO TRA
NOMENTANA E SALARIA . LUNGHE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E SALARIA, TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 ED ANCHE
PIÙ AVANTI SU VIALE CASTRENSE
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA
VERSO FIUMICINO
FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA TRA LARGO DELLE TERME
DI CARACALLA E PIAZZALE NUMA POMPILIO
STESSA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA CILICIA E PIAZZA
GALERIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma