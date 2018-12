Traffico Roma del 20-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 ec

DALLA CENTRALE LUCEVERDE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCHE PER DIFFICOLTÀ DI

IMMISSIONE SULLA FLAMINIA

POI ANCORA SUL RACCORDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA ROMA NORD

ALLO SV DELLA A24

TRAFFICO CON RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV PER

FIUMICINO E ROMA SUD

TRAFFICO CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LO SV

PER IL RACCORDO ANULARE MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST

PER CHI PROSEGUE IN TANGENZIALE FORTI RALLENTAMENTI VERSO LO STADIO TRA

NOMENTANA E SALARIA . LUNGHE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E SALARIA, TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 ED ANCHE

PIÙ AVANTI SU VIALE CASTRENSE

CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA

VERSO FIUMICINO

FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA TRA LARGO DELLE TERME

DI CARACALLA E PIAZZALE NUMA POMPILIO

STESSA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA CILICIA E PIAZZA

GALERIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma