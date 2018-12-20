Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI
QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE
ALLA PRENESTINA E TRA ROMA SUD E L’APPIA; LUNGHE CODE A TRATTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA SV PER FIUMICINO E ROMA SUD
TRAFFICO IN FILA SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E
SALARIA . LUNGHE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
SALARIA, TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 ED ANCHE PIÙ AVANTI SU
VIALE CASTRENSE
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA
VERSO FIUMICINO
MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI
CODE POI IN PARTICOLARE SU VIA DELLA MOSCHEA TRA VIALE PARIOLI E VIA
DELL’AGNOSTICA , DOVE, PER LAVOIR, LO RICORDIAMO SI CIRCOLA A SENSO UNICO
ALTERNATO
RESTIAMO IN ZONA , RIAPERTA VIA ANTONIO GRAMSCI CHIUSA IN PRECEDENZA PER
ALBERI CADUTI SULLA STRADA
CHIUA STANOTTE PER LAVORI LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E TIBURTINA
VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO. INIZIO
DEI LAVORI ALLE 22, TERMINE E RIAPERTURA ALLE 6 DI VENERDì 21 DICEMBRE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma