Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI
QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO
MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E
PRENESTINA; RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SV
PER FIUMICINO E ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI VERSO IL
RACCORDO MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA PORTONACCIO
TRAFFICO IN FILA SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E
SALARIA . LUNGHE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
SALARIA, TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 ED ANCHE PIÙ AVANTI SU
VIALE CASTRENSE
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA
VERSO FIUMICINO
CODE POI IN PARTICOLARE SU VIA DELLA MOSCHEA DOVE, PER LAVORI, LO
RICORDIAMO SI CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA FRA VIALE DEI PARIOLI E VIA
DELL’AGNOSTICA VERSO VIA DEL FORO ITALICO. CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
ANCHE SU VIA DELL’AGNOSTICA E VIA CARLO STUPARICH
RESTIAMO IN ZONA , RIAPERTA VIA ANTONIO GRAMSCI CHIUSA IN PRECEDENZA PER
ALBERI CADUTI SULLA STRADA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma