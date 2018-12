Traffico Roma del 20-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 EC

UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIALE DI TOR DI

QUINTO PER INCIDENTE ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO

MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E

PRENESTINA; RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SV

PER FIUMICINO E ROMA SUD

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI VERSO IL

RACCORDO MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA PORTONACCIO

TRAFFICO IN FILA SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E

SALARIA . LUNGHE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

SALARIA, TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 ED ANCHE PIÙ AVANTI SU

VIALE CASTRENSE

CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA

VERSO FIUMICINO

CODE POI IN PARTICOLARE SU VIA DELLA MOSCHEA DOVE, PER LAVORI, LO

RICORDIAMO SI CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA FRA VIALE DEI PARIOLI E VIA

DELL’AGNOSTICA VERSO VIA DEL FORO ITALICO. CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

ANCHE SU VIA DELL’AGNOSTICA E VIA CARLO STUPARICH

RESTIAMO IN ZONA , RIAPERTA VIA ANTONIO GRAMSCI CHIUSA IN PRECEDENZA PER

ALBERI CADUTI SULLA STRADA

