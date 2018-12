Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 EC

UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIA SALARIA

ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES

MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE –

NOMENTANA- PRENESTINA E APPIA; RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA SV PER FIUMICINO E ROMA SUD

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI VERSO IL

RACCORDO MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA PORTONACCIO

TRAFFICO IN FILA SULLA TANGENZIALE EST A TRATTI LUNGO TUTTO IL PERCORSO

NELLE DUE DIREZIONI , MAGGIORI DISAGI VERSO LO STADIO PER INCIDENTE TRA

NOMENTANA E SALARIA

CODE POI IN PARTICOLARE SU VIA DELLA MOSCHEA DOVE, PER LAVORI, LO

RICORDIAMO SI CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA FRA VIALE DEI PARIOLI E VIA

DELL’AGNOSTICA VERSO VIA DEL FORO ITALICO. CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

ANCHE SU VIA DELL’AGNOSTICA E VIA CARLO STUPARICH

CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA

VERSO FIUMICINO

CHIUA STANOTTE PER LAVORI LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E TIBURTINA

VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO. INIZIO

DEI LAVORI ALLE 22, TERMINE E RIAPERTURA ALLE 6 DI VENERDì 21 DICEMBRE

