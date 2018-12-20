Traffico Roma del 20-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE IN CITTÀ PROVOCA CODE IN QUESTE ORE SU VIA SALARIA
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES
MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ , IN CODA SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE –
NOMENTANA- PRENESTINA E APPIA; RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA SV PER FIUMICINO E ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI VERSO IL
RACCORDO MA ANCHE VERSO LA TANGENZIALE DA PORTONACCIO
TRAFFICO IN FILA SULLA TANGENZIALE EST A TRATTI LUNGO TUTTO IL PERCORSO
NELLE DUE DIREZIONI , MAGGIORI DISAGI VERSO LO STADIO PER INCIDENTE TRA
NOMENTANA E SALARIA
CODE POI IN PARTICOLARE SU VIA DELLA MOSCHEA DOVE, PER LAVORI, LO
RICORDIAMO SI CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA FRA VIALE DEI PARIOLI E VIA
DELL’AGNOSTICA VERSO VIA DEL FORO ITALICO. CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
ANCHE SU VIA DELL’AGNOSTICA E VIA CARLO STUPARICH
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA
VERSO FIUMICINO
CHIUA STANOTTE PER LAVORI LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E TIBURTINA
VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO. INIZIO
DEI LAVORI ALLE 22, TERMINE E RIAPERTURA ALLE 6 DI VENERDì 21 DICEMBRE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma