Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI
VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO
ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI
DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO DELL’APPIA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO SU VIA TIBURTINA CI SONO RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E IL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
UN’ALTRO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA LO
SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA VIA SALARIA IN DIREZIONE TOR DI
QUINTO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIA DEI FIORENTINI
FINO AL RACCORDO ANULARE , ALTRI INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,, ALL’ALTEZZA DELLA
RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO
INFINE IN ZONA GARBATELLA CHIUSO STANOTTE DALLE ORE 21.00 IL SOTTOVIA TRA
LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE E VIA CRSTFORO COLOMBO PER LAVORI ALL’IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE, LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 6.00
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma