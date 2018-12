Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO.

TRAFFICO MOLTO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE SI

VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO

ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN CAREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI

DALLA TRIONFALE ALLO SVINCOLO DELL’APPIA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO SU VIA TIBURTINA CI SONO RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E IL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.

UN’ALTRO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA LO

SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA VIA SALARIA IN DIREZIONE TOR DI

QUINTO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIA DEI FIORENTINI

FINO AL RACCORDO ANULARE , ALTRI INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,, ALL’ALTEZZA DELLA

RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO

INFINE IN ZONA GARBATELLA CHIUSO STANOTTE DALLE ORE 21.00 IL SOTTOVIA TRA

LA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE E VIA CRSTFORO COLOMBO PER LAVORI ALL’IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE, LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 6.00

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

