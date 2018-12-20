Traffico Roma del 20-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ec
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA NOMENTANA – PRENESTINA E APPIA, MA ANCHE TRA LAURENTINA E
AURELIA;RALLENTAMETI ANCHE SULLA ESTERNA TRA LO SV DI FIUMICINO E ROMA SUD
E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI
E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO
ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’
PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES
ED ANCHE IN VIA CAVOUR NEI PRESSI DI LARGO VISCONTI VENOSTA
CHIUA STANOTTE PER LAVORI LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E TIBURTINA
VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO. INIZIO
DEI LAVORI ALLE 22, TERMINE E RIAPERTURA ALLE 6 DI VENERDì 21 DICEMBRE
RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE , PER LAVORI , SULLA A24 ROMA TERAMO, VERRA’
CHIUSO LO SV PER IMMTTERSI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
DIREZIONE SALARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma