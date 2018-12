Traffico Roma del 20-12-2018 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 ec

ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER

INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA , PIù AVANTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E

LO SV PER LA A24 E TRA ROMA SUD E APPIA

FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI

E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO

ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’

PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA BRUXELLES

ED ANCHE IN VIA CAVOUR NEI PRESSI DI LARGO VISCONTI VENOSTA

CHIUA STANOTTE PER LAVORI LA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E TIBURTINA

VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO. INIZIO

DEI LAVORI ALLE 22, TERMINE E RIAPERTURA ALLE 6 DI VENERDì 21 DICEMBRE

RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE , PER LAVORI , SULLA A24 ROMA TERAMO, VERRA’

CHIUSO LO SV PER IMMTTERSI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

DIREZIONE SALARIA

