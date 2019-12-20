Traffico Roma del 20-12-2019 ore 07:30
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UN INCIDENTE SI REGISTRA LUNGO LA VIA CASSIA, TRA VIA MASSAROSA E VIA
ORIOLO ROMANO, VERSO IN CENTRO.
ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE, TRA LE
RUGHE E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE ROMA.
TRAFFICATO ANCHE IL RACORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
CASILINA E VIA LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA
ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. DALLE
7.30 ALLE 20.30.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUIASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA
METRO A.
SOPPRESSE, ALCUNE CORSE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO, NELLA TRATTA
URBANA. DELLE 8.45 DA MONTEBELLO, DELLE 13.45 DA FLAMINIO NELL’NTERA TRATTA
E ROMA CATALANO DELLE 14.20.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma