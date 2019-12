Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00

SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO È BLOCCATO PER

INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSO ROMA

RIPERCUSSIONI LUNGO LA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL TRAFFICO.

UN INCIDENTE SI REGISTRA ANCHE LUNGO LA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ORIOLO

ROMANO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA

VIA CASILINA E VIA LAURENTINA.

IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

SI REGISTRANO FILE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL

CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA

TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA

ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. DALLE

7.30 ALLE 20.30.

CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA

METRO A.

LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI, VIA CASSINO, STA REGISTRANO RITARDI FINO

A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, PER UN GUASTO ALLA LINEA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma