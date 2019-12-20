Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00
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SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO È BLOCCATO PER
INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSO ROMA
RIPERCUSSIONI LUNGO LA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL TRAFFICO.
UN INCIDENTE SI REGISTRA ANCHE LUNGO LA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ORIOLO
ROMANO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA
VIA CASILINA E VIA LAURENTINA.
IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
SI REGISTRANO FILE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA
ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. DALLE
7.30 ALLE 20.30.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA
METRO A.
LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI, VIA CASSINO, STA REGISTRANO RITARDI FINO
A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, PER UN GUASTO ALLA LINEA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma