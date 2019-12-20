Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:00
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ANCONRA BLOCCATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO È FERMO PER
INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSO ROMA
RIPERCUSSIONI LUNGO VIA DI BACCANELLO E SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA
RIVERSANDO IL TRAFFICO.
LUNGHI INCOLONNAMENTI, FINO A VIA ORIOLO ROMANO, IN DIEZIONE DEL CENTRO.
SULLA VIA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI, VERSO LA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI, SUL QUADRANTE SUD DEL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCHE UN
INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE, IN CARREGGIATA
ESTERNA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE
EST, VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI, SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA
METRO A, RESTA APERTA SOLO IN USCITA.
PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE FERMATE DI RE DI ROMA E FURIO CAMILLO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma