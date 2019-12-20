Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:30
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RESTA BLOCCATA LA CASSIA BIS, PER IN INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E
CASTEL DE’ CEVERI, VERSO ROMA
PESANTI LE RIPERCUSSIONI, LUNGO VIA DI BACCANELLO, VIA DI SANTA CORNELIA E
SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL TRAFFICO.
CODE, QUINDI ANCHE SULLA CASSIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
INCIDENTE ANCHE IN ZONA COLLE PRENESTINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA EMILIO LONGONI, VERSO IL CENTRO.
LUNGO VIA NOMENTANA, CODE ANCORA PER INCIDENTE TRA VIA ANTONIO FOGAZZARO E
VIA ETTORE ROMAGNOLI, VERSO PORTA PIA.
NEL QUARTIERE PORTUENSE, SI REGISTRA UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE, IN
CORRISPONDENZA DI VIA GIUSEPPE BELLUZZO, IN DIREZIONE VIA DEI COLLI
PORTUESI.
CODE A TRATTI, SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA FILE TRA VIA FIORENTINI, E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE, CODE TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA
SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DI ROMA
E FURIO CAMILLO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma