Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09:30

RESTA BLOCCATA LA CASSIA BIS, PER IN INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E

CASTEL DE’ CEVERI, VERSO ROMA

PESANTI LE RIPERCUSSIONI, LUNGO VIA DI BACCANELLO, VIA DI SANTA CORNELIA E

SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL TRAFFICO.

CODE, QUINDI ANCHE SULLA CASSIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

INCIDENTE ANCHE IN ZONA COLLE PRENESTINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E

VIA EMILIO LONGONI, VERSO IL CENTRO.

LUNGO VIA NOMENTANA, CODE ANCORA PER INCIDENTE TRA VIA ANTONIO FOGAZZARO E

VIA ETTORE ROMAGNOLI, VERSO PORTA PIA.

NEL QUARTIERE PORTUENSE, SI REGISTRA UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE, IN

CORRISPONDENZA DI VIA GIUSEPPE BELLUZZO, IN DIREZIONE VIA DEI COLLI

PORTUESI.

CODE A TRATTI, SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL

CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA FILE TRA VIA FIORENTINI, E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE, CODE TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA

SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DI ROMA

E FURIO CAMILLO.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma