Traffico Roma del 20-12-2019 ore 10:30
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SEMPRE DIFFICILIE LA SITUAZIONE SULLA LA CASSIA BIS, RISOLTO DA POCO
L’INCIDENTE, PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI,
VERSO ROMA
PESANTI LE RIPERCUSSIONI, ANCHE LUNGO VIA DI BACCANELLO, VIA DI SANTA
CORNELIA E SULLA VIA CASSIA, DOVE SI REGISTRANO ANCORA CODE, FINO A VIA
DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DIVERSI GLI INCIDENTI ANCHE IN CITTÀ.
SU VIA DI BOCCEA, IN CORRISPONDENZA DI VIA CASAL DEL MARMO, CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCIDENTE ANCHE SU VIA ANGELO EMO, FILE TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIA
DEGLI AMMIRAGLI, VERSO IL CENTRO.
LUNGO VIA NOMENTANA, CODE ANCORA PER INCIDENTE TRA VIA ANTONIO FOGAZZARO E
VIA ETTORE ROMAGNOLI, VERSO PORTA PIA.
CODE A TRATTI, SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA FILE TRA VIA FIORENTINI, E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA
SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DI ROMA
E FURIO CAMILLO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma