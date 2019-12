Traffico Roma del 20-12-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE GRAVE SI REGISTRA SU VIA DI BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO

ANULARE, CHIUSE LE RAMPE IN INGRESSO SUL RACCORDO, IN VIA DI CASAL DEL

MARMO, AL FINE DI EFFETTUARE I RILIEVI.

PESANTI LE RIPERCUSSIONI, SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE.

ALLE PORTE DI ROMA, ANCORA CODE A TRATTI, SU VIA CASSIA, TRA OLGIATA E VIA

DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.

FILE, ANCHE LUNGO LA CASSIA BIS, TRA IL BIVIO PER VIA DI BACCANELLO E

CASTEL DE CEVERI, SEMPRE VERSO ROMA.

ANCORA UN INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,

RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO.

SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LAVORI IN CORSO SULLE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA, RIDUZIONI DI

CARREGGIATA TRA VIA MICHELE DI LANDO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, DALLE 10

ALLE 16, FINO AL 23 DICEMBRE.

LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA

SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DI ROMA

E FURIO CAMILLO.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma