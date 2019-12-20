Traffico Roma del 20-12-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE GRAVE SI REGISTRA SU VIA DI BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO
ANULARE, CHIUSE LE RAMPE IN INGRESSO SUL RACCORDO, IN VIA DI CASAL DEL
MARMO, AL FINE DI EFFETTUARE I RILIEVI.
PESANTI LE RIPERCUSSIONI, SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE.
ALLE PORTE DI ROMA, ANCORA CODE A TRATTI, SU VIA CASSIA, TRA OLGIATA E VIA
DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.
FILE, ANCHE LUNGO LA CASSIA BIS, TRA IL BIVIO PER VIA DI BACCANELLO E
CASTEL DE CEVERI, SEMPRE VERSO ROMA.
ANCORA UN INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,
RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LAVORI IN CORSO SULLE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA, RIDUZIONI DI
CARREGGIATA TRA VIA MICHELE DI LANDO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, DALLE 10
ALLE 16, FINO AL 23 DICEMBRE.
LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA
SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DI ROMA
E FURIO CAMILLO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma