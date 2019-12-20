Traffico Roma del 20-12-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA E PIU A NORD TRA LA CASSIA E LA SALARIA. SI
PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL
MARE FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD .
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA CI
SONO RALLENTAMENTI TRA PIAZZALE MARESCIALLO CADORNA E PONTE DELLA MUSICA
DIREZIONE PONTE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASSIA CODE TRA VIA
FORMELLESE E VIA DELLA TORRE DELLE CORNACCHIE DIREZIONE CENTRO. MOLTO
TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRASPORTO PUBBLICO.LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO
TECNICO È ATTIVA SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE
STAZIONI DI RE DI ROMA E FURIO CAMILLO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma