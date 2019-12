Traffico Roma del 20-12-2019 ore 15:30

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO

DELLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PIU A NORD

TRA TRIONFALE E SALARIA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .

MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA

RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E LARGO BOCCEA NELLE

DUE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO. SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE DI PONTE LUNGO.

IN PROGRAMMA UNA MANIFEATAZIONE DALLE 15.30 ALLE 17.30 IN VIA FORNOVO

DAVANTI GLI UFFICI DEL MINISTERO DEL LAVORO. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE

ZONE ADIACENTI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma