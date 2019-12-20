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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 15:30

di - 20 Dicembre 2019 - 15:30

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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA  FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PIU A NORD
TRA TRIONFALE  E SALARIA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LO SVINCOLO  PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA
RILENTO  ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E LARGO BOCCEA NELLE
DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO. SULLA  METRO A RIAPERTA LA STAZIONE DI PONTE LUNGO.
IN PROGRAMMA  UNA MANIFEATAZIONE  DALLE 15.30 ALLE 17.30 IN VIA FORNOVO
DAVANTI  GLI UFFICI DEL MINISTERO DEL LAVORO. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE
ZONE ADIACENTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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