Traffico Roma del 20-12-2019 ore 16:30
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PIU A NORD
TRA TRIONFALE E SALARIA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .
MOLTO TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA
RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E LARGO BOCCEA NELLE
DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO. SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE DI PONTE LUNGO.
IN PROGRAMMA UNA MANIFEATAZIONE DALLE 15.30 ALLE 17.30 IN VIA FORNOVO
DAVANTI GLI UFFICI DEL MINISTERO DEL LAVORO. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE
ZONE ADIACENTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma