Traffico Roma del 20-12-2019 ore 17:00
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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER
L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE.
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A
RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD. .
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA LA CIRCOLAZIOEN E’
RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. I
TRENI IN VIAGGIO SUBISCONO RITARDI FINO A 15 MINUTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma