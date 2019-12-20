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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 17:00

di - 20 Dicembre 2019 - 17:00

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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE  PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER
L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE.
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA  FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A
RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO  SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA LA CIRCOLAZIOEN E’
RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. I
TRENI IN VIAGGIO  SUBISCONO RITARDI FINO A 15 MINUTI 
 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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