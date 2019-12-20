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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18:00

di - 20 Dicembre 2019 - 18:00

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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CIRCA 13 KM
DI CODA   TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE
DELL’AUTOSOLE.
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA  FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A
RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO  SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA  LO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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