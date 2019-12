Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18:30

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA

LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA

LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA.

SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER

FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA

FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO

SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMA.

TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’

RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO

MIRTETO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma