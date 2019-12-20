Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19:00
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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA
LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA
LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA.
SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER
FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’
RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO
MIRTETO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma