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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19:00

di - 20 Dicembre 2019 - 19:00

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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE    TRA
LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. 
 SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA  CODE PER UN INCIDENTE TRA
LO  SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA.  
SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER
FIUMICINO  FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA  LO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
TRASPORTO FERROVIARIO  SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’
RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA  LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO
MIRTETO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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