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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19:30

di - 20 Dicembre 2019 - 19:30

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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO  TRA LO
SVINCOLO DI SAN CESAREO E LO SVINCOLO DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO
ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA
LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO  E LA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA.
SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO  PER FIUMICINO
FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO FERROVIARIO  SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’
RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA  LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO
MIRTETO..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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