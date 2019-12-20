Traffico Roma del 20-12-2019 ore 19:30
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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO
SVINCOLO DI SAN CESAREO E LO SVINCOLO DELL’AUTOSOLE. SUL RACCORDO
ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA
LO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA.
SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO
FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’
RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO
MIRTETO..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma