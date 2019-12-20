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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 20:00

di - 20 Dicembre 2019 - 20:00

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.  SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA  RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO INTENSO   TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TUSCOLANA.   SI
PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO  SVINCOLO PER FIUMICINO
FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. .  
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA
FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
TRASPORTO FERROVIARIO  SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA IL TRAFFICO FERROVIARIO E’
RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO ALLA  LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO
MIRTETO.
 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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