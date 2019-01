Traffico Roma del 21-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 07.20

TRAFFCIO GIA’ INTENSO IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE CHE

PORTANO AL CENTRO

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST

PROBLEMI PER CH SI SPOSTA SULLA METRO A INTERROTTA PER UN GUASTO TECNICO

TRA OTTAVIANO E BATTISTINI NELLE DUE DIREZIONI.ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI;

NELLA TRATTA OTTAVIANO /CORNELIA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA BUS 490 E

PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA SI PUO UTILIZZARE LA LINEA FERROVIARIA FL3

OGGI SCIOPERO DI 4 ORE COTRAL. DALLE 8,30 ALLE 12,30, INDETTO DA NUMEROSE

SIGLE SINDACALI

A RISCHIO QUINDI LE CORSE BUS TRA ROMA E LE ALTRE LOCALITÀ DELLA REGIONE.

NESSUNA AGITAZIONE E SERVIZIO REGOLARE SU TUTTE LE LINEE DI ATAC E ROMA

TPL, QUINDI PER BUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE.

