Traffico Roma del 21-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 07.20
M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFCIO GIA’ INTENSO IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE CHE
PORTANO AL CENTRO
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
PROBLEMI PER CH SI SPOSTA SULLA METRO A INTERROTTA PER UN GUASTO TECNICO
TRA OTTAVIANO E BATTISTINI NELLE DUE DIREZIONI.ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI;
NELLA TRATTA OTTAVIANO /CORNELIA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA BUS 490 E
PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA SI PUO UTILIZZARE LA LINEA FERROVIARIA FL3
OGGI SCIOPERO DI 4 ORE COTRAL. DALLE 8,30 ALLE 12,30, INDETTO DA NUMEROSE
SIGLE SINDACALI
A RISCHIO QUINDI LE CORSE BUS TRA ROMA E LE ALTRE LOCALITÀ DELLA REGIONE.
NESSUNA AGITAZIONE E SERVIZIO REGOLARE SU TUTTE LE LINEE DI ATAC E ROMA
TPL, QUINDI PER BUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma