Traffico Roma del 21-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA
IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA
RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALLA TANG.EST.
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DLEL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA ALLA TANG.EST.
PROPRIO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; CODE A TRATTI ANCHE IN DIREZIONE
OPPOSTA, VERSO S.GIOVANNI DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALL’A24 ROMA TERAMO ALLA
NOMENTANA E TRA CASAL DEL MARMO E PISANA
SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ DA CASTEL ROMANO A CASTEL
DI DECIMA E DA TOR DE CENCI ALL’EUR.
INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO
SOSTITUTIVO CON BUS.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE COTRAL, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO
PER OGGI: POSSIBIILI DISAGI E SOPPRESSIONI PER LE CORSE IN PARTENZA DALLE
8:30 ALLE 12:30.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma