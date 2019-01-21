Traffico Roma del 21-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN
ENTRATA IN CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA TOR
CERVARA SINO AL BIVIO CON LA TANG.EST. VERSO IL CENTRO, E SINO AL GRA IN
USCITA DALLA CITTÀ.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
AL PINCIANO TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE IN VIALE DEL MURO TORTO FRA
PIAZZALE FLAMINIO E VIA DEL GALOPPATOIO IN DIREZIONE PORTA PIA.
ATTENZIONE AD UN ICIDENTE AVVENUTO AL PORTUENSE PROPRIO SU VIA PORTUENSE
ALL’ALTEZZA DI VIA GAETANO ASTOLFI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CENTRALE DEL LATTE
ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL
PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA RUSTICA E LA
TIBURTINA.
SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ DA SPINACETO ALL’EUR.
ANCOTA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO
SOSTITUTIVO CON BUS.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE COTRAL, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO
PER OGGI: POSSIBIILI DISAGI E SOPPRESSIONI PER LE CORSE IN PARTENZA DALLE
8:30 ALLE 12:30.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma