Traffico Roma del 21-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 8:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN

ENTRATA IN CITTÀ.

INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA TOR

CERVARA SINO AL BIVIO CON LA TANG.EST. VERSO IL CENTRO, E SINO AL GRA IN

USCITA DALLA CITTÀ.

SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

AL PINCIANO TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE IN VIALE DEL MURO TORTO FRA

PIAZZALE FLAMINIO E VIA DEL GALOPPATOIO IN DIREZIONE PORTA PIA.

ATTENZIONE AD UN ICIDENTE AVVENUTO AL PORTUENSE PROPRIO SU VIA PORTUENSE

ALL’ALTEZZA DI VIA GAETANO ASTOLFI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CENTRALE DEL LATTE

ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL

PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA RUSTICA E LA

TIBURTINA.

SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ DA SPINACETO ALL’EUR.

ANCOTA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO

SOSTITUTIVO CON BUS.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE COTRAL, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO

PER OGGI: POSSIBIILI DISAGI E SOPPRESSIONI PER LE CORSE IN PARTENZA DALLE

8:30 ALLE 12:30.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma