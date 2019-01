Traffico Roma del 21-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

DIFFICLE LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST :A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, MA

ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO S.GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

SINO A VIA DELLA VALLI.

AL PINCIANO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO FRA PIAZZALE FLAMINIO E VIA

DEL GALOPPATOIO IN DIREZIONE PORTA PIA : CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’ESQUILINO IN VIA DI PORTA MAGGIORE IN

PROSSIMITÀ DI VIA ACHILLE GRANDI

AL PORTUENSE DI NUOVO CODE PER INCIDENTE SU VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE IALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA,

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBUTINA E DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA PONTINA.

ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO

SOSTITUTIVO CON BUS.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma