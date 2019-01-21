Traffico Roma del 21-01-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
DIFFICLE LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST :A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, MA
ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO S.GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
SINO A VIA DELLA VALLI.
AL PINCIANO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO FRA PIAZZALE FLAMINIO E VIA
DEL GALOPPATOIO IN DIREZIONE PORTA PIA : CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’ESQUILINO IN VIA DI PORTA MAGGIORE IN
PROSSIMITÀ DI VIA ACHILLE GRANDI
AL PORTUENSE DI NUOVO CODE PER INCIDENTE SU VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE IALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBUTINA E DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA PONTINA.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO
SOSTITUTIVO CON BUS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma