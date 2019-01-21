Traffico Roma del 21-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI
SONO CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA
VALLI.; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA.
AL PINCIANO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO FRA PIAZZALE FLAMINIO E VIA
DEL GALOPPATOIO IN DIREZIONE PORTA PIA: CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
AL PORTUENSE CODE PER INCIDENTE SU VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE DI VIA CRISTOFORO
COLOMBO
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBUTINA E DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA PONTINA.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA OTTAVIANO E BATTISTINI
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO
SOSTITUTIVO CON BUS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma