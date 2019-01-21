Traffico Roma del 21-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E
PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR
IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ANASTASIO II FRA LA VIA AURELIA E VIALE
DEGLI AMMIRAGLI IN DIREZIONE DI VIA CIPRO, E SU VIA BALDO DEGLI UBALDI
IN DIREZIONE DI VIA ANGELO EMO,
RALLENTATA ANCHE VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO
GEMELLI
ALLE PORTE DI ROMA EST SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI DA COLLE
MONFORTANI AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA TERMINI E OTTAVIANO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO DI
BUS NAVETTA TRA TERMINI E BATTISTINI; QUINDI, LA . METRO RISULTA ESSERE
ATTIVA SOLO NELLA TRATTA TERMINI ANAGNINA.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE COTRAL, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO
PER OGGI: POSSIBIILI DISAGI E SOPPRESSIONI DI CORSE SINO ALLE 12:30.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma