Traffico Roma del 21-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E

PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR

IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ANASTASIO II FRA LA VIA AURELIA E VIALE

DEGLI AMMIRAGLI IN DIREZIONE DI VIA CIPRO, E SU VIA BALDO DEGLI UBALDI

IN DIREZIONE DI VIA ANGELO EMO,

RALLENTATA ANCHE VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO

GEMELLI

ALLE PORTE DI ROMA EST SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI DA COLLE

MONFORTANI AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA.

ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA TERMINI E OTTAVIANO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO DI

BUS NAVETTA TRA TERMINI E BATTISTINI; QUINDI, LA . METRO RISULTA ESSERE

ATTIVA SOLO NELLA TRATTA TERMINI ANAGNINA.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE COTRAL, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO

PER OGGI: POSSIBIILI DISAGI E SOPPRESSIONI DI CORSE SINO ALLE 12:30.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma