Traffico Roma del 21-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUON POMERIGGIO

ALLE PORTE DI ROMA EST INCIDENTE SULLA VIA VIA CASILINA, AL DI FUORI DEL

GRA, ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO DI GROTTE CELONI: IL TRAFFICO È

RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA.

ALTRI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI

ED IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE SISTO E PONTE

PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO.

AL TRIONFALE RALLENTATA VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO

AGOSTINO GEMELLI.

ANCORA DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ATTIVA SOLO NELLA TRATTA

TERMINI ANAGNINA: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO È INTERROTTO FRA

TERMINI E OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO

DI BUS NAVETTA.

SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO CI SONO RITARDI A

CAUSA DI UN NTERVENTO TECNICO TRA PIAZZA EUCLIDE E PIAZZALE FLAMINIO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma