Traffico Roma del 21-01-2019 ore 15:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.

PRUDENZA IN CITTÀ IN PIAZZA DI PORTA CAPENA PER UN INCIDENTE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LO STESSO MOTIVO ANCHE IN VIA DI BOCCEA VICINO

IL CIVICO 561 IN DIREZIONE VIA DELLA STORTA.

SEGNALIAMO UN TERZO INCIDENTE NEL QUARTIERE TORRE GAIA SU VIA CASILINA

VICINO LA STAZIONE METRO GROTTA CELONI IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA

SI VIAGGIA IN CODA SULLA SS148 PONTINA PER UN INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA

VERSO LATINA.

TORNATA REGOLARE LA METRO A, PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN GUASTO FRA

TERMINI E OTTAVIANO VERSO ANAGNINA. IL SERVIZIO FUNZIONA REGOLARMENTE IN

TUTTE LE DIREZIONI.

