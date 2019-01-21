Traffico Roma del 21-01-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 ORE 16:15
RIPRISTINATA LA METRO A, PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN GUASTO FRA
TERMINI E OTTAVIANO VERSO ANAGNINA. IL SERVIZIO È COMUNQUE RALLENTATO NELLA
DIREZIONE INTERESSATA DAL GUASTO.
RIATTIVATA ANCHE LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO, SOSPESA
PER DIVERSI GIORNO A CAUSA DELLA MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL
SERVIZIO FUNZIONA ORA REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA.
CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO
PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE
22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR
DI QUINTO VERSO VIA SALARIA.
SONO COMINCIATI QUESTA MATTINA I LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO DEGGLI
UFFICI ANAGRAFICI. FINO AL 30 GENNAIO IL CANTIERE COMPORTA UNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA DA VIA DI PONTE ROTTO A VIA DEL FORO OLITORIO VERSO PONTE
FLAMINO.
AL RIONE COLONNA CONTINUA A ESSERE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPI TRA VIA DEI
DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE PER LAVORI ALLE CONDOTTURE D’ACQUA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma