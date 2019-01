Traffico Roma del 21-01-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 ORE 16:15

RIPRISTINATA LA METRO A, PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN GUASTO FRA

TERMINI E OTTAVIANO VERSO ANAGNINA. IL SERVIZIO È COMUNQUE RALLENTATO NELLA

DIREZIONE INTERESSATA DAL GUASTO.

RIATTIVATA ANCHE LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO, SOSPESA

PER DIVERSI GIORNO A CAUSA DELLA MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL

SERVIZIO FUNZIONA ORA REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA.

CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO

PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE

22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR

DI QUINTO VERSO VIA SALARIA.

SONO COMINCIATI QUESTA MATTINA I LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO DEGGLI

UFFICI ANAGRAFICI. FINO AL 30 GENNAIO IL CANTIERE COMPORTA UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA DA VIA DI PONTE ROTTO A VIA DEL FORO OLITORIO VERSO PONTE

FLAMINO.

AL RIONE COLONNA CONTINUA A ESSERE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPI TRA VIA DEI

DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE PER LAVORI ALLE CONDOTTURE D’ACQUA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma