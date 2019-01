Traffico Roma del 21-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 16:50

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SI RALLENTA IN

PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA MARIO FANI IN DIREZIONE SALARIA.

NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI IN VIA ACQUAFREDDA PER UN ALTRO

INCIDENTE VICINO VIA NAZARETH.

NE SEGNALIAMO UN TERZO IN ZONA PONTE DI NONA SU VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE

ALTEZZA VIA GIOACCHINO RUSSO VERSO LA ROTATORIA DI VIA GIORGIO GRAPPELLI.

RIPRISTINATA LA METRO A, PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN GUASTO FRA

TERMINI E OTTAVIANO VERSO ANAGNINA. IL SERVIZIO È COMUNQUE RALLENTATO NELLA

DIREZIONE INTERESSATA DAL GUASTO.

